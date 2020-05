Στα 90s οι Σούπερσονικς ήταν μία από τις κορυφαίες fun to watch ομάδες, ενώ κατάφεραν να παίξουν και σε τελικούς.

Οι συνεργασίες του Γκάρι Πέιτον με τον Σον Κεμπ και τα alley oop έκλεβαν την παράσταση.

Θυμηθείτε μερικές όμορφες στιγμές του Σιάτλ.

In the 90's, the Seattle airspace was owned by Flight #2040. pic.twitter.com/JUA7EKrZM9

— Seattle Supersonics (@SeattleSonics) May 1, 2020