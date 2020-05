Ο Έλληνας σταρ του Μιλγουόκι πρώτα ρώτησε τους ακόλουθους του στο twitter ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που ξεχωρίζουν από το «The Last Dance» και ήρθε η στιγμή να απαντήσει και εκείνος.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραδέχτηκε ότι αντιλαμβάνεται μέσα από τον Τζόρνταν τι χρειάζεται για να φτάσει κάποιος στο μεγαλείο...

«Αυτό που κρατάω εγώ από τον Τζόρνταν και το the Last Dance είναι ότι το να κυνηγάς το μεγαλείο είναι μια αποστολή ζωής».

My MJ takeaway from the Last Dance documentary is that chasing greatness is a life mission.

