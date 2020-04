Κιούμπαν: «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα τελειώσουμε την σεζόν» (vid)

Οι ιθύνοντες της κορυφαίας λίγκας συζητούν τις επιλογές που έχουν, ώστε να ολοκληρωθεί η χρονιά, όσο πιο... φυσιολογικά γίνεται. Στο τραπέζι έχει πέσει η περίπτωση να παίξουν οι ομάδες σε μία πόλη ή ακόμα και να γίνουν οι αγώνες στη Disney World.

Ο Μαρκ Κιούμπαν, ιδιοκτήτης των Μάβερικς, φιλοξενήθηκε σε εκπομπή και είπε επί του θέματος: «Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος πως θα τελειώσουμε τη χρονιά για τα τηλεοπτικά, αλλά δεν περιμένω να έρθουν οι φίλαθλοι στο γήπεδο».

Mark Cuban: "I'm cautiously optimistic we'll be able to finish the (NBA) season for television, I don't expect that we'll have fans." pic.twitter.com/FoZU0Mn4EA

— Arash Markazi (@ArashMarkazi) April 30, 2020