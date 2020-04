ΛεΜπρόν, Κάρι, Ντουράντ ή ΛεΜπρόν, Ντέιβις, Λέοναρντ; Αυτό είναι δίλημμα (pic)

Δύο φανταστικές τριάδες που εκ πρώτης όψεως δείχνουν ανίκητες έφτιαξε το Bleacher Report ζητώντας από τον κόσμο να πει ποια θα ήταν κυρίαρχη. Η γνωστή ιστοσελίδα έφτιαξε τους Ουόριορς με τους ΛεΜπρόν, Κάρι και Ντουράντ και από την άλλη τους Λέικερς με ΛεΜπρόν πάλι, Ντέιβις και Λέοναρντ. 'Όντως μιλάμε για δύο τριάδες που δύσκολα μπορούσε κάποιος αντίπαλος να κερδίσει αν βρισκόντουσαν κάποια στιγμή στην ίδια ομάδα. Εσείς ποια θεωρείτε πιο κυρίαρχη;

Which of these superteams would've been more dominant? pic.twitter.com/OlEwUi1SiR

