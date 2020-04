Ντρέξλερ για το Shrug του Τζόρνταν: «Του είχα πει ότι δεν θα τον μάρκαρα στο τρίποντο» (vid)

Ο θρύλος του ΝΒΑ φέρνοντας στο μυαλό του τα παιχνίδια Μπουλς-Μπλέιζερς, είπε χαρακτηριστικά: «Ήξερες ότι τον Μάικλ δεν μπορούσες να τον σταματήσεις. Μόνο προσπαθούσες να του κόψεις τον ρυθμό. Δεν είχε κάποια αδυναμία στο παιχνίδι του, αλλά θεώρησα ότι το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να τον αφήσω να σουτάρει τρίποντα. Και μάλιστα του είχα πει: 'Δεν πρόκειται να έρθω να σε μαρκάρω εκεί'. Ώσπου σημείωνε το ένα τρίποντο μετά το άλλο με αποτέλεσμα να κάνει και το 'Shrug' σαν να μας έλεγε 'δεν ξέρω τι κάνω'.»

Clyde Drexler talks about what caused the "Michael Jordan Shrug " in the 1992 NBA Finals when they played against each other. " I'm never going to guard you out there"

