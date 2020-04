Μόλις 3 παίκτες από τα Bad Boys έμειναν για να συγχαρούν τους Μπουλς το 1991! (pics)

Μετά τα δύο τελευταία επεισόδια του «The Last Dance» οι ιστορίες για τους Μπουλς και τους Πίστονς είναι πολλές και η συζήτηση έχει μεταφερθεί σε μια μεγάλη κόντρα του παρελθόντος.

Τα «Bad Boys» των Πίστονς δεν... φημίζονταν για την ευγένεια τους και το γεγονός ότι δεν έμειναν στο γήπεδο το 1991 να συγχαρούν τους αντιπάλους τους συζητιέται ακόμα και σήμερα.

Οι παίκτες των Πίστονς απλά έφυγαν από το γήπεδο και αυτό είναι γνωστό, αλλά τρεις από αυτούς έμειναν να συγχαρούν τους αντιπάλους τους και οι χρήστες των social media τους ξεχώρισαν. Αυτοί ήταν οι Τζον Σάλεϊ, Τζο Ντούμαρς και Βίνι Τζόνσον.

Οι παίκτες του Ντιτρόιτ έχουν τις δικές του δικαιολογίες για όσα έγιναν, ο Τόμας προσπάθησε να εξηγήσει τι συνέβη, αλλά αρκετοί δεν πείστηκαν και μαζί με αυτούς και ο Τζόρνταν.

Πάντως, ο Ντούμαρς εξήγησε γιατί έμεινε τελικά εκείνος σε αντίθεση με τους άλλους.

«Ποτέ δεν σκέφτηκα να μην δώσω το χέρι μου. Τις προηγούμενες σεζόν τους είχαμε κερδίσει και είχαμε τελειώσει την σεζόν τους. Μπορώ να πω ότι κάθε φορά που έχαναν ο Μάικλ με έψαχνε, μου έδινε το χέρι και μου ψιθύριζε, 'σκληρή μάχη. Σπουδαία. Καλή τύχη στους Τελικούς'. Οπότε όταν φεύγαμε τον είδα. Σταμάτησα και του είπα ακριβώς το ίδιο πράγμα».

John Salley, Joe Dumars, and Vinnie Johnson should be commended for actually shaking hands with Chicago.

Pistons walked off in 1991 but John Salley congratulated Jordan, Pippen, and Horace. He didn't walk off.

Salley was an incredibly versatile, a must-have chemistry player, he also won two championships with Phil Jackson (1996 & 2000)

And what a great storyteller he is! pic.twitter.com/CWe1JayS7m

— OLDSKOOLBBALL (@Oldskoolbball1) April 26, 2020