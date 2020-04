Οι κανόνες... ξύλου των Πίστονς στον Τζόρνταν «έπιασαν» από το πρώτο παιχνίδι! (pic)

Ο Τζόρνταν είχε μια... ιδιαίτερη σχέση μίσους με τους Πίστονς, αφού οι σκληροί του Ντιτρόιτ δεν χαρίζονταν στον MJ. Τα «Bad Boys» των Πίστονς έπαιζαν σκληρά όποιον έβρισκαν απέναντι τους και ακόμα περισσότερο τον MJ, που έχει παραδεχθεί ότι τους μισεί ακόμα και σήμερα.

Στα επεισόδια αυτής της εβδομάδας του «The Last Dance» αποκαλύφθηκαν οι «Jordan Rules», που ήταν οι κανόνες για να σταματήσουν τον Air, όταν τον είχα απέναντι τους.

1. Όταν πάει στα πλάγια, στείλτον στο κέντρο, με τον αφήνετε να πάρει την baseline.

2. Όταν είναι στην κορυφή προσπαθείστε να τον πάτε αριστερά.

3. Όταν πάρει τον μπάλα στο low post, κάντε παγίδα από την κορυφή.

Αν μπει στο ζωγραφιστό πετάξτε τον στο παρκέ.

Το πόσο αποτελεσματικοί ήταν αυτοί οι κανόνες έγινε φανερό από το πρώτο κιόλας παιχνίδι. Άρχισαν να τους εφαρμόζουν οι Πίστονς στο Game 4 στους Τελικούς της Ανατολής το 1989 και η διαφορά στο σκοράρισμα, το πως σούταρε και τα ριμπάουντ είναι μεγάλη σε σχέση με τα τρία πρώτα ματς.

How effective were the "Jordan Rules" in the 1989 ECF?

The "Jordan Rules" certainly worked as the Pistons would win 3 straight games to close out the series (trailed 2-1).

Jordan's scoring, shooting and rebounding in those last 3 games of the series fell off significantly. pic.twitter.com/BgwFFWbdpM

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 27, 2020