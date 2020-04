Όταν οι Τζόρνταν και Πίπεν χρειάστηκε να κρατήσουν τον Ρόντμαν για να μην «τινάξει» το παιχνίδι στον αέρα! (vid)

Η τριάδα των Τζόρνταν, Πίπεν και Ρόντμαν συμπλήρωνε ο ένας τον άλλον και φρόντιζαν οι αδυναμίες του καθενός να μην επηρεάζουν το παιχνίδι τους.

Ο Ρόντμαν που ήταν ο πιο εκρηκτικός απ' όλους βρέθηκε μια ανάσα από το να τινάξει στον αέρα ένα «κλειστό» παιχνίδι με τους Λέικερς και η αντίδραση των δύο συμπαικτών του ήταν απίθανη.

Πίπεν και Τζόρνταν άμεσα τον... μάζεψαν, ενώ μόλις ηρέμησε ξέσπασαν σε γέλια, με τον Πίπεν μάλιστα να πέφτει στο παρκέ μαζί με τον συμπαίκτη του.

MJ and Scottie had to hold Rodman back so he wouldn't get tossed in a close game against the Lakers pic.twitter.com/ShjPGdSE2P

— SportsCenter (@SportsCenter) April 27, 2020