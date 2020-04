Λαϊμπίρ για Μπουλς: «Έκλαιγαν για 1.5 χρόνο, δεν μετανιώνω που δεν έδωσα τα χέρια» (vid)

Τα επεισόδια 3 και 4 του Last Dance ήταν αφιερωμένα στην κόντρα των Μπουλς με τους Πίστονς.

Στο Game 4 των τελικών Ανατολής του 1991 (όπου ήρθε η σκούπα) οι Πίστονς δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να συγχαρούν τους Μπουλς. Αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το παρκέ στα 7.9 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ενώ έχαναν για 21. Πήγαν στα αποδυτήρια σε ένα από τα μεγαλύτερα unfair plays (τους το είχαν κάνει και οι Σέλτικς παλιότερα) χωρίς να δώσουν τα χέρια στην ομάδα που τους νίκησε. Μόνο ο Τζο Ντούμαρς και ο Τζον Σάλεϊ έμειναν για να δώσουν συγχαρητήρια.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών εκείνης της ομάδας, ο Μπιλ Λαϊμπίρ μίλησε την κίνηση του Ντιτρόιτ και τόνισε πως δεν μετανιώνει για αυτό που είχε γίνει.

«Έκλαιγαν για 1.5 χρόνο. Έλεγαν ότι δεν είμαστε καλή ομάδα, ότι κάνουμε κακό στο μπάσκετ. Αλλά το χειρότερο ήταν ότι έλεγαν ότι είμαστε κακοί άνθρωποι. Δεν είμαστε κακοί άνθρωποι, είμαστε μπασκετμπολίστες που έπαιζαν σκληρά για να κερδίσουν. Αυτό είχε να κάνει και με την προσωπική μας ζωή. Τότε μας απέκλεισαν. Τους δίνω τα εύσημα, εμείς είχαμε γεράσει. Ήταν κλαψιάρηδες. Δεν μετανιώνω που δεν τους δώσαμε τα χέρια στο τέλος. Δεν με νοιάζει τι λένε τα media. Eμείς θέλαμε να κερδίζουμε τα ματς και τα πρωταθλήματα. Και τα είχαμε καταφέρει» ήταν τα λόγια του Λαϊμπίρ.

"All that whinning they did, why shake their hand? They were just whiners." — Bill Laimbeer

(via @Rachel__Nichols) pic.twitter.com/9nFK1HbZpf

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 27, 2020