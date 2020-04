ΛεΜπρόν για Last Dance: «Βούρκωσα όταν ο Τζόρνταν πήρε τον 1ο τίτλο του» (pic)

Όλος ο κόσμος μιλά για το 3ο και 4ο επεισόδιο του Last Dance και περιμένει την συνέχεια της παρέας του Μάικλ Τζόρνταν.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς παρακολούθησε το ντοκιμαντέρ για τους Μπουλς και αποκάλυψε τα συναισθήματα του όταν είδε τον MJ να παίρνει στα χέρια του το πρώτο πρωτάθλημα

«Βούρκωσα όταν παρακολούθησα το Last Dance και είδα τον Μάικλ Τζόρνταν να κρατά το πρώτο του πρωτάθλημα. Αυτό που νιώθεις και σε αυτό το επίπεδο των συναισθημάτων είναι ανεξήγητο όταν ζεις μέσα σε όλη αυτή τη... φωτιά», ήταν τα λόγια του σταρ των Λέικερ για τον Air.

Υπόκλιση του Βασιλιά στον άνθρωπο που έχει 6/6 σε τελικούς ΝΒΑ.

LeBron can relate to MJ getting his first title #TheLastDance pic.twitter.com/wBBexM02Sq

— ESPN (@espn) April 27, 2020