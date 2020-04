Όταν το... ξύλο των Πίστονς ανάγκασε τον Τζόρνταν να βάλει κιλά και να αλλάξει το σώμα του σε έναν χρόνο! (pic)

Τα νέα επεισόδια του « The Last Dance» είχαν την ανάλυση της κόντρα τους Μάικλ Τζόρνταν με τους Πίστονς, οι οποίοι είχαν πολύ σκληρό τρόπο αντιμετώπισης του MJ και αυτό σημαίνει ότι ο θρύλος των Μπουλς έπρεπε να βρει τρόπο να αντιδράσει.

Η πρώτη σεζόν ίσως να μην ήταν έτσι όπως την είχε... σκεφτεί, τα «Bad Boys» ήταν αρκετά σκληρά και ο τρόπος τους ανάγκασε τον Τζόρνταν να αλλάξει το σώμα του και να βάλει 6 κιλά μυϊκής μάζας, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί πολύ πιο γυμνασμένος την επόμενη σεζόν.

The Pistons' Jordan Rules were enough for Mike to put on 15 pounds to fight their physicality #TheLastDance pic.twitter.com/wG35JskiNu

