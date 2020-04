Στο «The Last Dance» αποκαλύφθηκε η απάντηση του Μάικλ Τζόρνταν στο δεν υπάρχει το εγώ σε μια ομάδα, με τον Σακίλ Ο' Νιλ να αποκαλύπτει την αντίστοιχη απάντηση που είχε δώσει και ο Κόμπι Μπράιαντ, πριν από λίγο καιρό στην τελετή που έγινε για τον τραγικό θάνατο του.

Στο... there's no I in a team (δεν υπάρχει το εγώ σε μια ομάδα), ο Μάικλ Τζόρνταν είχε απαντήσει ότι υπάρχει στην νίκη όμως (there's an I in win), ενώ ο Κόμπι είχε πει, there's a me in that motherf@@ker.