Ο Λαβίν επέλεξε την All Time πεντάδα των Μπουλς και συμπεριέλαβε τον εαυτό του (vid)

Οι «Ταύροι» έχουν την τιμητική τους αυτές τις ημέρες λόγω του «Last Dance» και οι περισσότερες συζητήσεις στρέφονται γύρω από την ομάδα του Σικάγο.

Ο Λαβίν που είναι ενεργό μέλος της νυν ομάδας διάλεξε την καλύτερη πεντάδα όλων των εποχών και έβαλε τον Ντέρικ Ρόουζ στον «άσο», τον εαυτό του «σούτινγκ γκαρντ», τον Μάικλ Τζόρνταν «τριάρι» επειδή «είναι πιο ψηλός από εμένα», τον Σκότι Πίπεν στο «τέσσερα» και τον Πάου Γκασόλ σέντερ.

PG - Derrick Rose

SG: ?

SF - Michael Jordan

PF: ?

C: ?@ZachLaVine shares his all-time Chicago Bulls starting five.



via @MarcJSpearsESPN pic.twitter.com/Z7KT9lF0Gm

— The Undefeated (@TheUndefeated) April 26, 2020