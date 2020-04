Ο Τζόρνταν ήταν αρνητικός στην πρόσληψη του Φιλ Τζάκσον! (pic)

Ο καλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών δεν τάχθηκε στο πλευρό του Φιλ Τζάκσον όταν αντικατέστησε τον Νταγκ Κόλινς και είχε τους λόγους του:

«Δεν ήμουν θαυμαστής του Φιλ Τζάκσον όταν πρωτοήρθε. Και αυτό διότι είχε σκοπό να πάρει τη μπάλα από τα χέρια μου...» Βέβαια κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ και ο Τζόρνταν έφτασε στο σημείο να λέει ότι δεν θα έπαιζε για κανέναν άλλον προπονητή, πλην του Φιλ.

MJ wasn't happy when Phil Jackson was initially hired as the Bulls' head coach. pic.twitter.com/g2MwQIQqS3

— theScore (@theScore) April 26, 2020