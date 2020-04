Ο Λεμπρόν θυμήθηκε μια ασίστ στον Μίλερ και προειδοποίησε: «Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι» (pic)

Το ΝΒΑ υπενθύμισε την συγκεκριμένη ασίστ και ο ΛεΜπρόν έσπευσε να σχολιάσει: «Σε έβλεπα φονιά Μάικ Μίλερ. Υ.Γ. Μην δοκιμάσετε αυτήν την πάσα στο σπίτι. Να μην σας βάλουν οι γονείς σας σε τιμωρία κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Δεν θα ήταν ωραίο...»

Δείτε και θυμηθείτε την ασίστ του βασιλιά από εκείνο το ματς.

I see you Killa @MikeMiller_13! . P.S. don’t try that pass at home! Ha! Don’t want your parents putting u on punishment during this quarantine. That wouldn’t be cool. https://t.co/gsygf1XJTs

— LeBron James (@KingJames) April 26, 2020