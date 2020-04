Πριν από έξι χρόνια η τριποντάρα του Κάρτερ σε playoffs παιχνίδι Ντάλας-Σαν Αντόνιο (vid)

Ήταν 26 Απριλίου 2014 και το 3ο παιχνίδι μεταξύ Σπερς-Μάβερικς στο Ντάλας. Το Σαν Αντόνιο έδειχνε να είχε αγκαλιάσει τη νίκη έχοντας το προβάδισμα με 108-106 στα 01.7'' πριν από το τέλος του αγώνα.

Ο Χοσέ Καλδερόν έκανε την επαναφορά τη μπάλας, είδε το «κόψιμο» του Βινς Κάρτερ, του έδωσε τη μπάλα και ο «Air Canada» με ένα δύσκολο off balance τρίποντο χάριζε τη νίκη στην ομάδα του με 109-108 (Έλις 29, Νοβίτσκι 18, Καλδερόν 16 - Ντάνκαν 22, Πάρκερ 19, Λέοναρντ 17) και συνάμα το προβάδισμα με 2-1 νίκες.

Για την ιστορία οι Σπερς πήραν τελικά και την πρόκριση στην επόμενη φάση με 4-3 νίκες και στη συνέχεια κατέκτησαν και τον τίτλο στο ΝΒΑ.

Six years ago, Vince Carter drained this buzzer-beating 3-pointer to beat the Spurs in the playoffs pic.twitter.com/LjFNmu8S1K

— SportsCenter (@SportsCenter) April 26, 2020