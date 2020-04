Μπουλς: Ευχήθηκαν στον Ουένινγκτον με τους... 55+2 πόντους που είχε με τον Τζόρνταν! (vid)

Λίγες ώρες πριν από την προβολή του β' μέρους του «The Last Dance», οι Μπουλς φρόντισαν να στείλουν τις ευχές τους στον παλαίμαχο Καναδό σέντερ για τα 59α γενέθλιά του με ένα ματς από το «Madison Square Garden» της Νέας Υόρκης!

«Χρόνια πολλά Μπιλ Ουένινγκτον! Όταν είχαν σκοράρει μαζί με τον Τζόρνταν 57 πόντους κόντρα στους Νικς» ανέφερε η ανάρτηση των Μπουλς. Λεπτομέρεια: Ο Τζόρνταν είχε 55 πόντους και ο Ουένινγκτον ένα καλάθι! Και... τι καλάθι! Το νικητήριο του ματς με το οποίο το Σικάγο είχε αποδράσει με τη νίκη με σκορ 113-111!

Happy Birthday, Bill Wennington!

Throwback to when @34billy42 & MJ combined for 57 points vs. the Knicks pic.twitter.com/fIUaiulFdU

— Chicago Bulls (@chicagobulls) April 26, 2020