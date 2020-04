Ο... προφήτης Τέιτουμ είχε προβλέψει τα στατιστικά του και την πορεία του φέτος! (vid)

Συγκεκριμένα ο Ronnie από το ΝΒΑ 2Κ που «βγάζει» όλα τα ratings των παικτών τον είχε ρωτήσει πόσο πιστεύει ότι θα είναι το δικό του rating στο τέλος της σεζόν.

Τι είχε απαντήσει ο Τέιτουμ; «Θα έχω 90 rating. Και αυτό διότι θα σκοράρω περισσότερους από 20 πόντους μέσο όρο, θα παίξω στο All Star Game και οι Σέλτικς θα κερδίσουν το πρωτάθλημα».

Όσον αφορά τα δύο πρώτα έπεσε μέσα! Για το τρίτο όμως;

