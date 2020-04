Ο ξάδερφος του Θον Μέικερ δήλωσε συμμετοχή στο draft και θα προκαλέσει αίσθηση! (pic & vids)

Ο Μακούρ Μέικερ, ξάδερφος του παίκτη των Πίστονς και πρώην συμπαίκτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, Θον Μέικερ, δήλωσε συμμετοχή στο draft 2020, όπως έγινε γνωστό.

Ο 19χρονος σέντερ (2.11μ, 107 κιλά) γεννήθηκε στην Κένυα και μεγάλωσε στο Περθ της Αυστραλίας κι έχει 6 αδέρφια και 1 αδερφή.

Προέρχεται από το Hillcrest Prep Academy (High School) και τού δίνεται η δυνατότητα να πάρει μέρος στο draft, μετά από αλλαγή που έγινε στους κανονισμούς.

Οι ειδικοί, μάλιστα, τον θέλουν να παίρνει καλή θέση στο προσεχές draft, ενώ ξεχωρίζει για το σουτ του.

6'11 Makur Maker (no. 10 in the #ESPN100) is not your typical big man #HHClassic@MakurMaker @hillcrest_prep pic.twitter.com/roh6ndrhFD

— Who's Next (@WhosNextHS) January 19, 2020