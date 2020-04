Μπλέικ Γκρίφιν: Τα «πήρε» με κουτσομπολίστικο site που φωτογράφισε τα παιδιά του (pic)

Το «ΤΜΖ» είναι ένα από τα μεγαλύτερα κουτσομπολίστικα site των ΗΠΑ, και αρκετές φορές ξεπερνά τα όρια, προκειμένου να εισβάλει στην ζωή των celebrities. Υπενθυμίζεται πως ήταν εκείνο, που αποκάλυψε την είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ και δέχθηκε δριμεία κριτική γι' αυτό.

Αρκετές φορές έχει μπει στο «στόχαστρο» και ο Μπλέικ Γκρίφιν, είτε για τη σχέση του με την Κένταλ Τζένερ, είτε για άλλες παρουσίες που έχουν υπάρξει δίπλα του, αλλά ποτέ δεν έχει μιλήσει.

Σε φωτογραφίες, όμως, που δημοσίευσε το «ΤΜΖ» και απεικονιζόταν ο ίδιος με τα παιδιά του, δεν άντεξε κι «έσπασε» την σιωπή.

Ο 31χρονος παίκτης «έσφαξε» με το... γάντι το εν λόγω site, γράφοντας:

«Εναλλακτικός τίτλος: Μεγάλος άνδρας κρύβεται στους θάμνους για να καταγράψει μυστικά έναν πατέρα με τα παιδιά του στο πάρκο».

*alternate headline: “grown man hides in bushes to secretly record a dad and his kids at the park” https://t.co/K4JRMEqm0C

— Blake Griffin (@blakegriffin23) April 23, 2020