Κόμπι Μπράιαντ: Γι' αυτόν τον λόγο είχε διαλέξει αρχικά το «8» στη φανέλα του (vid)

Ο αείμνηστος Black Mamba είχε πει σε συνέντευξή του, πριν καν αλλάξει νούμερο για χάρη του «24» ότι «παίζαμε σε ένα σχολικό τουρνουά όπου υπήρχαν 220 παιδιά. Και δεν υπήρχαν διαθέσιμα νούμερα. Εγώ φορούσα το 143. Ήταν το πρώτο νούμερο που φόρεσα σε κάτι τόσο ανταγωνιστικό. Και κάνοντας την πρόσθεση προέκυψε το 8» με τον δημοσιογράφο να του λέει τότε: «Πρέπει να αποσυρθεί κάποια μέρα». Και ο Κόμπι απάντησε: «Το ελπίζω...»

Και όχι μόνο αποσύρθηκε το «8» στην οροφή του «STAPLES Center» αλά αποσύρθηκε και το «24» το οποίο συνόδευσε τον Κόμπι στο δεύτερο μισό της καριέρας του στους Λέικερς.

Kobe explains his decision on choosing the number 8... Reporter was spot on at the end #MambaHistory pic.twitter.com/aTRngUEt8g

— mambahistory (@mambahistory) April 24, 2020