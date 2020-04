«Για τον Τζόρνταν απορρίψαμε μεγάλες προσφορές από Σίξερς και Μάβερικς» (pic)

Mε ανυπομονησία περιμένει όλος ο κόσμος τα επόμενα επεισόδια (3ο και 4ο) του Last Dance, του ντοκιμαντέρ του ESPN για τον Μάικλ Τζόρνταν και τους Μπουλς.

Ο άνθρωπος που είχε κάνει draft τον Μάικλ Τζόρνταν το 1984, ο πρώην GM των ταύρων, Ροντ Θορν τόνισε στο ESPN ότι είχε πολλές προτάσεις για το Μάικλ Τζόρνταν την ημέρα του draft.

«Είχαμε πολύ καλές προσφορές για τον Μάικλ από τους Σιξερς και τους Μάβερικς. Επιπλέον είχαμε και άλλες προσφορές, όχι όμως τόσο καλές. Με κανέναν δεν φτάσαμε σε συμφωνία», ήταν τα λόγια του για τον άνθρωπο που σήκωσε 6 πρωταθλήματα με το Σικάγο και αποτελεί τον κορυφαίο παίκτη στην ιστορία του μπάσκετ!

The man who drafted Michael Jordan, former Bulls GM Rod Thorn just told us on Kap + Co. on @ESPN1000 he had multiple offers on draft day 1984 for Michael Jordan. "We had really strong offers for Michael from both Philadelphia + Dallas. Plus other lesser offers. Couldn't do it."

— David Kaplan (@thekapman) April 21, 2020