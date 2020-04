Κερ για Τζόρνταν: «Τρόμαξε συναισθηματικά γι' αυτό πήγε στο baseball» (vid)

Η συζήτηση για την πορεία του Τζόρνταν και όσα έχουν γίνει είναι πιο επίκαιρη από ποτέ και ο Στιβ Κερ είναι εκείνος που απάντησε σε διάφορα ερωτήματα. Αρχικά διαφώνησε με τον MJ για το θέμα του Πίπεν και έπειτα θέλησε να εξηγήσει γιατί ο Τζόρνταν άφησε το μπάσκετ για το μπέιζμπολ.

«Ο πραγματικός λόγος που πήγε στο μπέιζμπολ ήταν επειδή ήταν πολύ τρομαγμένος συναισθηματικά από την προσοχή που πραγματικά μόνο εκείνος ένιωθε».

MJ's former teammate, Steve Kerr, says he thinks Jordan went to play baseball was because he was emotionally fried.

