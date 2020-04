Βέρνον Μάξγουελ: «Καλύτερος όλων μεν ο Τζόρνταν, αλλά έπρεπε να μου το αποδεικνύει» (pic)

Ο πάλαι ποτέ ΝΒΑer που φημιζόταν για τον ιδιόρρυθμο χαρακτήρα του και το σκληρό του παιχνίδι, με χαρακτηριστικό tweet ύστερα από την προβολή των δύο πρώτων επεισοδίων του «The Last Dance», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μου άρεσε πολύ να παίζω εναντίον του Μάικλ Τζόρνταν. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Όμως σε αντίθεση με τους περισσότερους που τον αντιμετώπισαν, εγώ δεν άφηνα τον εαυτό μου να φοβηθεί. Μπορεί να ήταν ο καλύτερος, αλλά έπρεπε να μου το δείχνει κάθε φορά που παίζαμε αντίπαλοι...»

I loved going up against Mike. He was the best. There is no disputing that. But unlike most people who went up against him I wasn’t going allow myself to be intimidated. He might’ve been the best but he was going to have to prove it each and every time we faced off. #TheLastDance pic.twitter.com/2deYxuMzY1

