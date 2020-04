Άρμστρονγκ: «Μην… πυροβολείτε τον Κράουζ»! (vid)

Ο Κράουζ ήταν ο general manager της μεγάλης ομάδας των Μπουλς που σάρωσε τα πάντα στις αρχές των 90's, κατακτώντας έξι πρωταθλήματα. Ο πρώην ιθύνων νους των Σικάγο Μπουλς ήταν εκείνος που επέλεξε, μεταξύ άλλων στο Draft τους Χόρας Γκραντ, Σκότι Πίπεν και Τόνι Κούκοτς ωστόσο ήταν υπεύθυνος για τη διάλυση της ομάδας στο πλαίσιο της ριζικής ανανέωσης που επιχειρήθηκε μαζί με τον άλλοτε πρόεδρο, Τζέρι Ρέινσντορφ.

Από την πλευρά του ο B.J. Άρμστρονγκ, ένας από τους 44 συμπαίκτες του Τζόρνταν στα έξι δαχτυλίδια και μέλος του πρώτου three-peat του απέδωσε τα credits.

«Ο Τζέρι Κράουζ δεν επέλεξε τον Μάικλ Τζόρνταν στο Draft (σ.σ. ανέλαβε GM στους Σικάγο Μπουλς το 1985) όμως πρέπει να πιστωθεί ότι ήταν εκείνος που πλαισίωσε τον MJ με αυτούς τους παίκτες. Έκανε το trade του Τσαρλς Όκλεϊ με τον Μπιλ Κάρτραϊτ, επέλεξε στο Draft τον Σκότι Πίπεν και τον Χόρας Γκραντ, έβαλε τα σωστά κομμάτια που χρειαζόταν ο Μάικλ Τζόρνταν. Επομένως, πρέπει να του δώσουμε τα credits. Τα αποδυτήρια των Μπουλς ήταν ιερό μέρος, ήταν το… μυστικό σπίτι και η ασφαλής ζώνη που ήθελαν όλοι οι παίκτες. Ο ιερός τόπος μας»!

BJ Armstrong on the positive impact Jerry Krause had on Bulls. pic.twitter.com/29Q9x2qrYr

