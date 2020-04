The Last Dance: Το ESPN δεσμεύτηκε για αλλαγή σε λάθος στο ντοκιμαντέρ (pic)

Μια τόσο καταπληκτική δουλειά, όσο αυτή που φαίνεται ότι έχει γίνει στο «The Last Dance», θα έχει και τα λαθάκια της.

Σε ένα πλάνο παρουσιάζεται η κατάταξη των ομάδων της ανατολικής περιφέρειας το 1986 και η ομάδα της Ουάσινγκτον αναφέρεται ως «Ουίζαρντς».

Αυτό, ναι μεν, είναι το όνομά της τώρα, αλλά τότε, και μέχρι το 1997 που αποφασίστηκε να μετονομαστεί για να μην συνδέεται με τη βία, ήταν «Μπούλετς».

Το «ESPN», πάντως, δεσμεύτηκε να διορθώσει αυτό το λαθάκι σύντομα.

ESPN spokesperson told me this was an error on the graphic and it will be fixed in future re-airs https://t.co/SKWA4KKWgH

— Prince (@pgprincej) April 20, 2020