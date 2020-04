ΜακΓκρέιντι: «Οι Μπουλς ήθελαν ανταλλαγή Πίπεν με εμένα, αλλά την έκοψε ο Τζόρνταν» (vid)

Το δεύτερο επεισόδιο του «Last Dance» ολοκληρώνεται με την επιθυμία του Πίπεν να γίνει ανταλλαγή.

Ο Τρέισι ΜακΓκρέιντι παραδέχτηκε πως το 1997 ήταν κοντά στους Μπουλς.

Ο πρώην φόργουορντ είπε πως, «Δεν το ξέρουν πολλοί, αλλά προσπάθησαν να κάνουν ανταλλαγή εκείνο το βράδυ εμένα με τον Σκότι Πίπεν. O Τζέρι Κράους το ήθελε και είχαμε και μία μυστική συνάντηση. Ο Μάικλ Τζόρνταν όμως δεν ήθελε κάτι τέτοιο».

Tracy McGrady was nearly traded to Chicago in exchange for Scottie Pippen in 1997 but Michael Jordan vetoed the trade pic.twitter.com/sdSXGk7pPE

