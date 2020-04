Λάρι Μπερντ για MJ όταν είχε βάλει 63 πόντους: «Είναι ο Θεός μεταμφιεσμένος» (pic & vid)

Ότι ο Μάικλ Τζόρνταν εντυπωσίαζε στο πέρασμα του ήταν γνωστό. Τώρα όμως που βλέπουμε μέσω του «The Last Dance» τα όσα σκεφτόντουσαν οι γύρω του για εκείνον είναι πέρα από κάθε φαντασία.

Ο Λάρι Μπερντ μετά από μια παράσταση του 23χρονου MJ τον είχε παρομοιάσει με τον Θεό και όχι άδικα.

Και αυτό έγινε γιατί η παράσταση αυτή ίσως να είναι μία από τις καλύτερες όλων των εποχών και τόσο εξαιρετική, που ο Μπερντ δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο πέρα από το να υποκλιθεί στο μεγαλείο του.

Οι 63 πόντοι που είχε βάλει ο Τζόρνταν αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών σε ματς playoff και οι Σέλτικς παρακολούθησαν από κοντά τον... Θεό να μεγαλουργεί.

«Είναι απλά ο Θεός μεταμφιεσμένος σε Μάικλ Τζόρνταν».

