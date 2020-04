Η ημέρα σήμερα ανήκει στον Μάικλ Τζόρνταν, αφού το «The Last Dance» κυριαρχεί και όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας άνοιξαν έναν νέο κύκλο συζητήσεων και θαυμασμού.

Ένα βίντεο στο twitter δείχνει ως χρυσή βροχή τα 1.124 σουτ του MJ την σεζόν 1997/98, μέχρι να φτάσει στο τέλος της διαδρομής και τον τίτλο.

Απίστευτο:

Michael Jordan's 1,124 buckets from the 97-98 season and postseason. pic.twitter.com/5Bq5NULjJV

— Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) April 19, 2020