Το ρεκόρ στον μισθό του Τζόρνταν, που «κρατάει» ακόμα και σήμερα! (pic)

Το «The Last Dance» ήταν γεμάτο αποκαλύψεις στα δύο πρώτα του επεισόδια. Άλλα πράγματα ήταν γνωστά, άλλα όχι και τόσο, αλλά όλα είναι εντυπωσιακά. Όπως το ρεκόρ που έχει ο Μάικλ Τζόρνταν με το συμβόλαιο της σεζόν 1997/98.

Ο MJ είχε συμβόλαιο 33 εκατομμυρίων δολαρίων και στην πορεία έγινε 52 εκατομμυρίων δολαρίων και αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει πληρωθεί αθλητής σε μια και μοναδική σεζόν.

Ο μεγαλύτερος μισθός φέτος ήταν αυτός του Στεφ Κάρι με 40.2 εκατομμύρια δολάρια.

