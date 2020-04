Ο άσος των Χοκς ανήκει στην νεότερη γενιά παικτών, αφού είναι μόλις 20 ετών και δεν έχει στην πρώτη θέση των κορυφαίων όλων των εποχών τον Τζόρνταν, αλλά τον ΛεΜπρον Τζέιμς.

Σε αυτό όμως μπορεί να υπάρξει ανατροπή, αφού με το «The Last Dance» νιώθει ότι μπορεί ο MJ να ανέβει στην κορυφή.

Τουλάχιστον ο μικρός είναι ανοιχτόμυαλος...

I feel like this documentary gonna make me put MJ #1, instead of #2...

Can’t Wait!!! #LastDance

— Trae Young (@TheTraeYoung) April 19, 2020