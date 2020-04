Spoiler Alert: H παραδοχή και η μοναδική ατάκα του Τζόρνταν για τον Πίπεν (pic)

Το ντοκιμαντέρ «The Last Dance» ξεκίνησε την προβολή του στην Αμερική και όπως είναι λογικό όλη η προσοχή του μπασκετικού κόσμου είναι στραμμένη στο εξαιρετικό αποτέλεσμα και τις αποκαλύψεις που έρχονται στην δημοσιότητα.

Σε αυτό ο Μάικλ Τζόρνταν μιλάει για τον άνθρωπο που τον βοήθησε να φτάσει μέχρι την κορυφή, έμεινε δίπλα του και μαζί έγραψαν τόσες επιτυχίες.

«Δεν θα νικούσα χωρίς τον Σκότι Πίπεν. Γι' αυτό και τον θεωρώ ως τον καλύτερο συμπαίκτη όλων των εποχών».

“I didn't win without Scottie Pippen. And that's why I consider him my best teammate of all-time." - Michael Jordan#TheLastDance on ESPN pic.twitter.com/OQMJCf3MOl

