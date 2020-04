Spoiler Alert: Τα «ψίχουλα» που πήρε ο Πίπεν για μισθό και η αδιανόητη θέση του στην λίγκα! (pics)

bwin - Περισσότερα από 2200 παιχνίδια καζίνο για να επιλέξεις. |21+

Το «The Last Dance» προβλήθηκε στην Αμερική και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια ήταν εκείνο φυσικά για τον Σκότι Πίπεν.

Ο παίκτης που έλαμψε μαζί με τον Τζόρνταν έχει απίστευτη ιστορία, η οποία έχει να κάνει κυρίως με τον μισθό του και αποκαλύπτεται στα δύο πρώτα επεισόδια για το ντοκιμαντέρ.

Ο Πίπεν έπαιρνε... ψίχουλα την σεζόν 1997/98, ενώ έλαμπε στο παρκέ με τους Μπουλς. Ήταν ο 6ος παίκτης του Σικάγο σε μισθό και μόλις 122ος της λίγκας, ενώ κέρδισε 6 πρωταθλήματα ΝΒΑ με μια 7ετή συμφωνία των 18 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Πίπεν έχει παραδεχτεί ότι την υπέγραψε αυτή την συμφωνία σε περίπτωση που τραυματιζόταν και δεν μπορούσε να προσφέρει τα απαραίτητα στην οικογένεια του.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια του ντοκιμαντέρ ήταν η θέση του Πίπεν και έχει τραβήξει... μπόλικο από το ενδιαφέρον.

Scottie Pippen was the 122nd-highest-paid player in the NBA in '97-98, but was easily one of the best players in the league. #TheLastDance pic.twitter.com/CcJ132Nbb8

— ESPN (@espn) April 20, 2020