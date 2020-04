TheLastDance: «Κι ήταν μόνο το δεύτερο επεισόδιο...» (pics)

bwin - Περισσότερα από 2200 παιχνίδια καζίνο για να επιλέξεις. |21+

Αγωνία τέλος!

Το «The Last Dance» έκανε πρεμιέρα σε ESPN και Netflix κι επικράτησε... φρενίτιδα!

Όσοι είδαν τα πρώτα δύο επεισόδια - σύνολο είναι 10 και θα προβάλλονται δύο κάθε Κυριακή - έμειναν ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα κι ανυπομονούν για τα επόμενα.

Ειδικά οι ΝΒΑers, πρώην και μη, το λάτρεψαν και φυσικά «τιτίβισαν» γι' αυτό το αριστούργημα.

Michael Jordan’s Last Dance was fantastic and I loved all two hours of it!! Young fans that never got to see Michael play now understand why he’s the of basketball!

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) April 20, 2020