Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάθισε μαζί με τον μικρούλη γιο του να δουν το «The Last Dance» και η Μαράια είχε την καλύτερη πρόβλεψη και την καλύτερη λεζάντα για την φωτογραφία.

Με το πλάνο να είναι στον Τζόρνταν και τον Πίπεν, ένα δίδυμο που έγραψε μοναδική και τεράστια επιτυχία, προέβλεψε ότι το επόμενο μεγάλο δίδυμο θα είναι ο σύντροφος της και ο γιος της.

Μακάρι...

“The Last Dance” featuring the two best duos to ever do it! pic.twitter.com/UpxOEdNwIK

— Mariah Danae (@mariahdanae15) April 20, 2020