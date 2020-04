Η λατρεία μου για τον Τζόρνταν και η συλλογή μου

Ο Μάικλ Τζόρνταν δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν. Εις τον αιώνα των αιώνων…

Βλέπω αυτό το παιχνίδι στο facebook τον τελευταίο καιρό με τους πέντε παίκτες που σε έκαναν να ερωτευτείς το μπάσκετ.

Πέντε είναι πολλοί.

Τρεις είναι αρκετοί.

Τζόρνταν. Κούκοτς και Γκάλης.

Με αυτή τη σειρά.

Είμαι ένας από τους χιλιάδες που ανυπομονούν να ξεκινήσει το «Last dance». Όχι γιατί δεν θυμάμαι τι συνέβαινε εκείνη την εποχή, αλλά για να έρθω ξανά σε επαφή με το μεγαλείο του «Air».

Δεν θα σας κουράσω με λόγια αφού έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να πω κάτι που δεν έχει ειπωθεί ήδη.

Θα σας προσφέρω όμως το σημαντικότερο μέρος της συλλογής μου. Μίας συλλογής για την οποία είμαι περήφανος.

Με αντικείμενα από την δεκαετία του 90 τα οποία φυλάω σαν θησαυρό.

ΟΙ ΦΑΝΕΛΕΣ ΤΟΥ

Ξεκινάμε με τα πιο πολύτιμα.

Φανέλα κόκκινη των Μπουλς.

Φανέλα μπλε των Ουίζαρντς που είναι λίγο πιο σπάνια.

Και φανέλα λευκή από την Dream Team του 1992 με το Νο9 στην πλάτη.

Μακάρι να είχα μία με το 45 και μία με το 4 από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984. Καλά για αυτή με το Νο12 δεν το συζητάω.

ΣΠΑΝΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

Έχω περισσότερα από 15 βιβλία σχετικά με τον Μάικλ Τζόρνταν. Μερικά εξ αυτών όμως είναι σπάνια και φυσικά σημαντικά.

Στο «Michael» μιλούν για αυτόν ο «Dr J», o Μάτζικ, ο Μπάρκλεϊ, ο Φιλ Τζάκσον, ο Σπάικ Λι, ο Πατ Ράιλι και ο Τζέρι Ουέστ.

Στο «For the Love of the Game» υπάρχει σπάνιο υλικό. Για να καταλάβετε την σπανιότητα των φωτογραφιών που υπάρχουν μέσα θα σας πω μόνο πως το βιβλίο εκδόθηκε από την «Rare Air» όπως ονόμασε ο ίδιος με συνεργάτες του την εκδοτική εταιρεία.

Στο «Portrait of An Era» και στο «Authorized Pictorial» από τους ίδιους τους Μπουλς μαθαίνεις σπάνιες ιστορίες. Τσακωμούς, χαρές, λύπες, προπονήσεις και φυσικά φωτογραφίες.

ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Το περιοδικό «Slam» ξεκίνησε αφού είχε εγκαταλείψει την δράση ο Τζόρνταν. Κι όμως είναι το περιοδικό με τα περισσότερα δικά του εξώφυλλα.

Διαθέτω δύο συλλεκτικές εκδόσεις.

Η μία το 2009 όταν και θα έμπαινε στο «Hall of Fame» και η άλλη που ακολούθησε με τίτλο «100% Mike».

Το «Sports Illustrated» τον Φεβρουάριο του 1988 με το περίφημο πρωτοσέλιδο «Don’t bag it, Michael». Σε μία προσπάθεια να τον πείσουν να μην σταματήσει στο τέλος εκείνης της σεζόν.

Απρίλιος του 1998 και το «ESPN» απάντησε με μία συνέντευξη δεκάδων σελίδων. Ο Τζόρνταν είχε αφοπλίσει και τα… έχωνε σε όλους.

Στο αμέσως επόμενο τεύχος φιλοξενήθηκε ο Φιλ Τζάσκον ο οποίος ανακοίνωσε πως στο τέλος εκείνης της σεζόν θα τελείωναν τα πάντα για τους Μπουλς.

Σε εκείνη τη συνέντευξη αποκάλυψε για μία ακόμη φορά τις πρακτικές «Zen» που χρησιμοποιούσε ο έμπειρος τεχνικός για να διαχειριστεί προσωπικότητες σαν του Τζόρνταν.

Θα κλείσω με δύο συλλεκτικές εκδόσεις.

Η μία με τίτλο «Thanks for the memories» η οποία εκδόθηκε λίγο μετά την απόσυρσή του από τους Μπουλς.

Η άλλη εκδόθηκε μετά τον πέμπτο τίτλο των Μπουλς και έχει μέσα σπάνιο υλικό από το εστιατόριό του, το γκολφ, το μπέιζμπολ και πολλές ακόμη δράσεις του.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Θα κλείσω με χαζοπραγματάκια τα οποία κοστίζουν αρκετά όμως.

Ρέπλικα σε μικρό δείγμα των «AirJordan», δεκάδες καπέλα, μπλουζάκι κλπ. Αποσμητικό από την προσωπική του μάρκα μέχρι και σαπούνι με το όνομά του σκαλισμένο πάνω!!