WNBA: Δημιούργησε βραβείο προς τιμήν του Κόμπι και της Τζίτζι! (vid)

Σε ξεχωριστές πρωτοβουλίες προχώρησε το WNBA στη βραδιά του draft, όπου το Νο.1 ήταν η Σαμπρίνα Ιονέσκου.

Επέλεξε να τιμήσει την Τζίτζι Μπράιαντ που έφυγε από τη ζωή μαζί με τον πατέρα της, Κόμπι μετά από αεροπορικό δυστύχημα.

Ομως το WNBA δεν έμεινε εκεί. Ανακοίνωσε πως θεσπίζει ένα νέο βραβείο προς τιμήν του Black Mamba και της κόρης του, το Kobe and Gigi Bryant WNBA Advocacy Award.

Αυτό θα δίνεται σε εκείνους που συνεισφέρουν στην ικανότητα αντίληψης και την πρόοδο του γυναικείου μπάσκετ.

The WNBA announces the league is creating the Kobe and Gigi Bryant WNBA Advocacy Award.

It will recognize those who make contributions to the visibility, perception and advancement of girls' and womens' basketball. pic.twitter.com/AP5B8TopFQ

— SportsCenter (@SportsCenter) April 18, 2020