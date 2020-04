Κορονοϊός: Οι Μπουλς θα δώσουν 600.000 γεύματα σε όσους έχουν ανάγκη (pic)

Γι' αυτό το λόγο, οι Μπουλς, σε συνεργασία με τον χορηγό τους «Lineage Logistics», προσέφεραν 600.000 γεύματα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά και σε άτομα που έχασαν την δουλειά τους, μετά την πανδημία της νόσου Covid-19.

Η καμπάνια ονομάζεται «Share a Meal» (μοιράσου ένα γεύμα) και ο γκαρντ της ομάδας, Ζακ ΛαΒιν, θα βοηθήσει στην σημαντική αυτή προσπάθεια, για τη στήριξη του «Greater Chicago Food Depository».

Ο χορηγός της ομάδας ανακοίνωσε επίσης δωρεά ύψους $200.000 και θα δώσει νέες ευκαιρίες εργασίες στους υπαλλήλους του «United Center».

The Bulls & @ZachLaVine are teaming up with @OneLineage to provide 600,000 meals with @FoodDepository to families in need and jobs to displaced United Center employees.#LineageShareAMeal | @FeedingAmerica

