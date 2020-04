«The Last Dance»: Στην δημοσιότητα πέντε λεπτά από το πρώτο επεισόδιο! (vid)

Επειδή η Κυριακή φαίνεται να αργεί με τόση ανυπομονησία, το ESPN έκανε σε όλους μας ένα δώρο. Έδωσε στην δημοσιότητα 5 λεπτά από το ντοκιμαντέρ για τους Μπουλς και τον Μάικλ Τζόρνταν και παίρνουμε μια... γεύση από το πρώτο επεισόδιο.

Οι πρώτες εικόνες και οι πρώτες σκέψεις του MJ αρχίζουν να ξεδιπλώνονται μπροστά στην οθόνη μας και η ανυπομονησία χτυπάει... κόκκινο.

ΥΠΟΜΟΝΗ!

Can't wait for Sunday? Neither can we.

So we're dropping five minutes from the first episode of #TheLastDance pic.twitter.com/qW0Z3rmSxr

— ESPN (@espn) April 17, 2020