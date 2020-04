Ο γκαρντ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς σε Live InstaGram προβληματίστηκε πολύ όσον αφορά τους Σακίλ Ο' Νιλ και Κέβιν Ντουράντ για τη θέση του ψηλού. Αποτέλεσμα; Να συμπεριλάβει και τους δύο!

Συγκεκριμένα επέλεξε τους Μάικλ Τζόρνταν, Κόμπι Μπράιαντ, Στεφ Κάρι, Λεμπρόν Τζέιμς και έναν εκ των Ντουράντ-Σακίλ!

D’Angelo Russell names his All-Time starting 5: Steph, Kobe, MJ, LeBron and Shaq/KD with a tie for the last spot pic.twitter.com/NKZI7F9pBl

— Chris Montano (@gswchris) April 15, 2020