Ο Μάικ Κόνλεϊ ήταν ο νικητής του H.O.R.S.E., νίκησε τον Λαβίν στον τελικό! (vids)

Ο γκαρντ της Γιούτα Τζαζ αρχικά απέκλεισε δια περιπάτου στα ημιτελικά τον Τσόνσι Μπίλαπς, ενώ στον άλλον ημιτελικό ο Ζακ Λαβίν μπορεί να δυσκολεύτηκε αλλά στο τέλος άφησε εκτός τελικού την Άλι Κουίγκλεϊ.

Έτσι στον μεγάλο τελικό του H.O.R.S.E. ο Μάικ Κόνλεί Τζούνιορ κατάφερε να επικρατήσει του γκαρντ των Σικάγο Μπουλς και να... κατακτήσει τον άτυπο τίτλου του πρωταθλητή.

Μπορείτε να δείτε τόσο τους δύο ημιτελικούς, όσο και τον μεγάλο τελικό

Τελικός: Κόνλεϊ Vs Λαβίν

NBA HORSE Challenge @MCONLEY10 defeats @ZachLaVine in the Finals to become Champion of the NBA Horse Challenge presented by State Farm on ESPN! pic.twitter.com/X8BPW6gphT — NBA (@NBA) April 17, 2020

1ος ημιτελικός: Κόνλεϊ Vs Μπίλαπς

NBA HORSE Challenge @MCONLEY10 defeats @1MrBigShot to advance to the Finals of the NBA Horse Challenge presented by State Farm on ESPN! pic.twitter.com/RvEZ3U4lX3 — NBA (@NBA) April 17, 2020

2ος ημιτελικός: Λαβίν Vs Κουίγκλεϊ