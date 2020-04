Ντράμοντ: «Δεν έχω αντιμετωπίσει κανέναν πιο δυνατό από τον Πέκοβιτς» (pic)

Ο Αντρέ Ντράμοντ είναι υπερβολικά δυνατός αλλά όχι όσο ο Νίκολα Πέκοβιτς.

Σε εκπομπή που φιλοξενήθηκε ρωτήθηκε για τον πιο δυνατό αντίπαλο που έχει αντιμετωπίσει και απάντησε, «ο Πέκοβιτς είναι μακράν ο πιο δυνατός αντίπαλος που έχω παίξει στην καριέρα μου. Κάθε φορά κοίταζα το πρόγραμμα και τσέκαρα πότε θα τον αντιμετώπιζα. Το σιχαινόμουν. Με έκανε να μοιάζω με παιδάκι, με πήγαινε όπου ήθελε.

Ήταν πολύ δυνατός και ουσιαστικά αυτός με ανάγκασε να περνάω περισσότερες ώρες στο γυμναστήριο».

"He's the reason why I started lifting harder."

