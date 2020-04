Ρέι Άλεν: «Ένιωσα να με μισούν και δέχθηκα απειλές για την ζωή μου» (vid)

Μιλώντας σε podcast του άλλοτε NBAer Σέντρικ Μάξγουελ, ο «Ray Ray» θυμήθηκε την εποχή που είχε φύγει από τους Μπόστον Σέλτικς, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Έφυγα ως free agent και αυτό διότι υπήρχαν πολλά άλυτα θέματα για τα οποία δεν υπήρχε από την ομάδα για να λυθούν. Μιλάμε τώρα για εννέα χρόνια πίσω. Ένιωσα να με μισούν, δέχθηκα απειλές από την ζωή μου από τους φίλους των Σέλτικς, ενώ αυτοί οι τύποι (Γκαρνέτ, Πιρς, Ρόντο) ουσιαστικά με πέταξαν εκτός Big 3. Είπαν πολλά αρνητικά πράγματα για μένα, ενώ εγώ δεν είχα πει ούτε αρνητικό για κανέναν τους. Με πλήγωσε στην πορεία να μαθαίνω όσα είχαν ειπωθεί».

