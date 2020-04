Τα τελευταία πέντε χρόνια ο Στεφ Κάρι έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα (2015, 2017, 2018) και δυο βραβεία MVP (2015, 2016), έχει συμμετάσχει σε ισάριθμα All-Star Game και μετράει τρεις συμμετοχές στην All-NBA First Team.

Ο Τέιτουμ παραδέχτηκε πρόσφατα πως «ο Κάρι άλλαξε το μπάσκετ» και οι Ουόριορς δημοσίευσαν ένα δεκάλεπτο video με… μαθήματα ντρίμπλας

Ten minutes of Steph putting on a dribbling clinic. Take notes.

(via @warriors)pic.twitter.com/zLSPOtVFYJ

— SLAM (@SLAMonline) April 14, 2020