«Επίθεση» Όκλεϊ σε Γιούιν: «Εκείνος ήθελε να ήταν χαρούμενος, δεν τον ένοιαζε για εμάς»

Σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS, ο πάλαι ποτέ παίκτης των Νικς είπε για τον άλλοτε συμπαίκτη του και Hall Of Famer: «Έπρεπε να ήσουν κάτι το ιδιαίτερο για να παίξεις μαζί με τον Πάτρικ. Έπρεπε να κάνεις πολλά πράγματα τα οποία δεν συνήθιζες και αυτό μας πλήγωνε κάποιες φορές. Ως ομάδα υποτίθεται ότι έπρεπε να ήμασταν όλοι μαζί και ενωμένοι ωστόσο δεν ήταν έτσι τα πράγματα» και συνέχισε:

«Έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι ο Γιούιν ήταν χαρούμενος. Δεν τον ένοιαζε εάν ήμασταν και εμείς χαρούμενοι. Αυτή είναι μια λυπηρή κατάσταση και μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο οι Νικς δεν του προσφέρουν δουλειά. Τους φέρθηκε άσχημα, τόσο εντός όσο και εκτός του γηπέδου. Ο Κρις Τσάιλντς μπορεί να πει και περισσότερα. Όπως και ο Άντονι Μέισον...»

Oakley says the ‘90s Knicks were held back by Ewing’s leadership style. “He never put us on his back like he should have because every adversity he ducked away from.” pic.twitter.com/9ARQrUMb9P

— Damon Amendolara (@DAonCBS) April 13, 2020