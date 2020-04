Τάουνς: Όλο το ΝΒΑ στο πλευρό του για τον θάνατο της μητέρας του (pics)

Δύσκολες στιγμές περνάει ο Καρλ-Άντονι Τάουνς, αφού η μητέρα, Ζακλίν έφυγε από τη ζωή εξαιτίας του κορονοϊού.

Στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή παίκτες όπως ο Ντόντσιτς, ο Πολ, ο Χολμς και ο Καντέρ και φυσικά το ΝΒΑ που έστειλε τα συλλυπητήρια του.

My condolences go out to my brother @KarlTowns your mom was always a big joy of excitement.... I love you bro thoughts and prayers to your family!!

— shabazz muhammad (@ShabazzMuhammad) April 13, 2020