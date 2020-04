Απολαυστικός ο πρώτος γύρος του H.O.R.S.E, εκτός οι Πολ, Γιανγκ! (vids)

Εντυπωσιακές ήταν οι μάχες του πρώτου γύρου του H.O.R.S.E. όπου οκτώ παίκτες, ενεργοί και μη, πήραν μέρος σε έναν διαφορετικό διαγωνισμό.

Απλούστατα ο ένας πρότεινε κάποιο τρελό (ή όχι) σουτ και εκείνος που ακολουθούσε έπρεπε με τη σειρά του να ευστοχήσει. Οι μάχες που έλαβαν χώρα στα σπίτια του καθενός ήταν απολαυστικές ενώ δεν έλειψαν και οι εκπλήξεις.

Με εξαίρεση τον Ζακ Λαβίν που κέρδισε με ευκολία τον Πολ Πιρς, έγιναν φοβερές μάχες. Η Άλι Κίκλεϊ απέκλεισε τον Κρις Πολ στη μία έκπληξη της ημέρας, ενώ στην άλλη ο... παλαίμαχος Τσόνσι Μπίλαπς απέκλεισε τον Τρέι Γιανγκ. Στο τέταρτο ζευγάρι, ο Μάικ Κόνλεϊ επικράτησε της Τάμικα Κάτσκινγκς.

Στον επόμενο γύρο θα παίξει ο Τσόνσι Μπίλαπς με τον Μάικ Κόνλεϊ και η Άλι Κίκλεϊ με τον Ζακ Λαβίν.

Άλι Κίκλεϊ Vs Κρις Πολ

NBA HORSE Challenge @alliequigley defeats @CP3 in Round 1 of the NBA Horse Challenge presented by State Farm on ESPN! pic.twitter.com/uUsHtLZVdg — NBA (@NBA) April 13, 2020

Ζακ Λαβίν Vs Πολ Πιρς

NBA HORSE Challenge @ZachLaVine defeats @paulpierce34 in Round 1 of the NBA Horse Challenge presented by State Farm on ESPN! pic.twitter.com/OiTxcym9mH — NBA (@NBA) April 13, 2020

Μάικ Κόνλεϊ Vs Τάμικα Κάτσκινγκς

NBA HORSE Challenge @MCONLEY10 defeats @Catchin24 in Round 1 of the NBA Horse Challenge presented by State Farm on ESPN! pic.twitter.com/VSjeFdjGLp — NBA (@NBA) April 13, 2020

Τρέι Γιανγκ Vs Τσόνσι Μπίλαπς