Αντετοκούνμπο: Η «τηλεδιάσκεψη» με τους Ουόριορς στην καραντίνα! (pics)

Δεν μπορείς να τα βάλεις με τους fans του ΝΒΑ σε υποθετικές καταστάσεις.

Το Bleacher Report είχε την ιδέα να φτιάξει δωμάτια τελεδιασκέψεων τώρα που είναι της μόδας λόγω κορονοϊού και καραντίνας, πατώντας πάνω σε φήμες ή σχέσεις των παικτών.

Σε ένα από αυτά τοποθέτησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μαζί με τους Στεφ Κάρι, Κλέι Τόμπσον, Ντρέιμοντ Γκριν και Στιβ Κερ, δηλαδή τα μεγάλα ονόματα και του προπονητή των Ουόριορς.

Μην ξεχνάμε πως το Γκόλντεν Στείτ έχει την δυνατότητα να πάρει τον Greek Freak στο μέλλον και το θέλει πολύ, ενώ έχει αρκετούς τρόπους να το καταφέρει.

Άλλο μια φήμη τονίζει πως ο Έλληνας φόργουορντ μπορεί να πάει στους Ουόριορς, αν οι Μπακς δεν μπορέσουν να φτάσουν στους τελικούς.

Αυτά ήρθε να χρησιμοποιήσει το Bleacher για να βάλει εκ νέου... φωτιά στο τοπία σε μια περίοδο που δεν έχουμε δράση στη λίγκα λόγω covid-19.

Φυσικά το... παράθυρο με τον Γιάννη και τους Ουόριορς δεν πέρασε απαρατήρητο από τους fans της λίγκας, οι οποίοι δεν έχασαν την ευκαιρία να σχολιάσουν και να... μπουν στον χορό.

Which Zoom call would you most want to join? pic.twitter.com/bCpbT2eDf7 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 9, 2020

Yall really want Giannis to join the warriors huh — ً (@youngdrippapi) April 9, 2020