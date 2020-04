ΛαΒίν: Ζήτησε ιδέες για το HORSE challenge στο twitter (pic)

Powerfest: Η δημοφιλής σειρά από τουρνουά για τους λάτρεις του πόκερ. |21+

Σίγουρα όταν ο Ζακ ΛαΒίν βρίσκεται σε διαγωνισμό, ξέρεις ότι δεν πρόκειται να πλήξεις.

Ο ηγέτης των Μπουλς θα συμμετέχει στο Horse Challenge του ΝΒΑ και στον πρώτο γύρο θα κοντραριστεί με τον θρύλο των Σέλτικς, Πολ Πιρς.

Ο εντυπωσιακός dunker ζήτησε από τους ακόλουθους του στο twitter να του προτείνουν ιδέες για να κερδίσει τον διαγωνισμό.

Φαίνεται πως θέλει να φτάσει μέχρι το τέλος.

I need some ideas!! Send me some of your most creative ideas/shots in HORSE...

— Zach LaVine (@ZachLaVine) April 9, 2020