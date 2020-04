Μπέβερλι: «Δουλεύω σαν τρελός στην καραντίνα μου» (vid)

Ο γκαρντ των Λος Άντζελες Κλίπερς είπε στον παίκτη των Καβαλίερς ότι «δουλεύω σαν τρελός. Δεν υπάρχουν μέρες με ρεπό» θέλοντας να τονίσει ότι δεν έχει σταματήσει καθόλου τις ατομικές προπονήσεις κατά τη διάρκεια της διακοπής στο ΝΒΑ.

Αν μη τι άλλο προετοιμάζεται ώστε σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί η συνέχεια της σεζόν στο ΝΒΑ να είναι στο 100% έτοιμος.

Andre Drummond: "What you been doing during this quarantine?"



Patrick Beverley: "Working out like a madman!" pic.twitter.com/VFGPCx1Kxa

